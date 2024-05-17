Motokurye Ata Emre Akman cinayetinde yeni gelişme: Katilin babası da tutuklandı

Türkiye'yi dehşete düşüren motokurye Ata Emre Akman cinayetinde katil zanlısı E.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı.





Caninin ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan D.'yi nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi.





Akman'ın E.Ö.'nün bahsettiği Sultan D.'ye değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı. Öte yandan Akman'ı bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün babası Orhan Özdemir, bugün polis tarafından olayla ilgili olarak tekrar gözaltına alındı. Orhan Özdemir, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Özdemir, cezaevine gönderildi.





Ne olmuştu?

İstanbul'da yaşayan ve 1 yıl önce Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü'nü kazanan 20 yaşındaki Ata Emre Akman, 11 Mayıs'ta Balıkesir'in Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö.'nün bıçaklı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.





Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.





Altı ayrı suç kaydı bulunuyor

E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı.





Saldırganı tanımıyor

Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.





E.Ö'nün babası tutuklandı

E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı. E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.







