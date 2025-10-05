Motosiklet yayaya çarptı: Üç yaralı

Diyarbakır'da sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Feridun Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada, motosikletteki 2 kişi ile yaya yaralandı.
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Cami Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, Feridun Camisi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.
Kazada, motosikletteki 2 kişi ile yaya yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan yaya ile diğer yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.