İlçede eksikliği görüp sera kurdu: 20 ailenin ekmek kapısı oldu

Şu an serada aktif olarak 20 aile istihdam edilmekte. Bölgemizin ihtiyacı olan bu serayı faaliyete geçirdikten sonra açık olduğunu görerek ikinci bir sera da kurma niyetindeyiz. Burada devletimizin desteği var seracılık faaliyetlerinden devlet destekli kredili, bunlar yüzde 70-80 sübvanseli kredi veriliyor. Onlardan bu desteği alarak, bu serayı kurduk şimdi tekrardan destek alarak ikinci bir sera kuracağız. Böylelikle bölgemizin ihtiyacı olan ürünlerin tamamını kendimiz sağlamayı düşünüyoruz. Özellikle artan nakliye ve yakıt ihtiyaçlarını göz alanında bulundurursak, ürünlerin burada üretilmesi hem satıcılara hem üreticilere çok iyi.