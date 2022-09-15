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ANKARA

MSB: 46 günde 3 milyon 250 bin ton tahıl taşındı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ağustos’tan itibaren Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 3 milyon 250 bin tonu geçtiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: 46 günde 3 milyon 250 bin ton tahıl taşındı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 Ağustos’tan itibaren Ukrayna limanlarından taşınan tahıl miktarının 3 milyon 250 bin tonu geçtiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından konu hakkında yazılı bir bilgilendirme yapıldı. Bakanlığa ait resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan bilgilendirme metninde şunlar kaydedildi:


"Cumhurbaşkanımz Sn.Recep Tayyip Erdoğa’nın yoğun diplomatik gayretleri sonucu Temmuz ayında; Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler tarafından “Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi” imzalanmıştı.

Müteakiben Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul’daki Müşterek Koordinasyon Merkezi, Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan ilk gemiyi 1 Ağustos 2022’de hareket ettirmişti.

46 gün boyunca tahıl sevkiyatları planlandığı gibi sürerken, bugün itibariyle sevk edilen tahıl miktarı 3 milyon 250 bin tonu geçti.

Tahıl sevkiyatı yapan gemilerin 144’ü Ukrayna limanlarından çıkarken, 161 gemi de tahıl almak için boş olarak Ukrayna limanlarına gitti.

Ayrıca bu gemilere ilave olarak bugün itibarıyla 11 gemi daha Ukrayna limanlarından tahıl yüklü olarak hareket etti."

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