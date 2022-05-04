MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, Pençe-Kaplan bölgesinde PKK'lı teröristler tespit edildi.
Komandoların başarılı müdahalesiyle bölgedeki 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.
Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kaplan bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/H97yg6yDF1
Mehmetçiğin teröre ve teröriste karşı kahramanca mücadelesi sürüyor.