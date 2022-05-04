MSB: 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Ramazan Bayramı'nda Ayasofya Camii'ne yoğun ilgi: 104 bin 325 kişi ziyaret etti

Ramazan Bayramı'nın birinci günü Ayasofya Camii'ni 104 bin 325 kişi ziyaret etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada caminin ziyarete açıldığından bu yana en yoğun gününü yaşadığını belirterek, 'Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ibadete açıldığı günden sonra en yoğun gününü yaşadı. Ramazan Bayramı'nın ilk günü İstanbul'umuzun simgesi muhteşem camimize gelenlerin sayısı 104.325 oldu.' ifadelerini kullandı.