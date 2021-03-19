MSB: ABD ile Doğu Akdeniz'de ortak eğitim devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gemlik gemisinin Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek ortak eğitim faaliyetinde bulunacağını açıklamıştı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan MSB, ABD ile ortak eğitimlerin devam ettiğini belirterek "Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile 15 Mart’ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" ifadelerini kullandı.