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POLİTİKA

MSB: ABD ile Doğu Akdeniz'de ortak eğitim devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de ABD ile ortak gerçekleştirilen eğitimlere dair açıklama yaptı. Açıklamada, "TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile 15 Mart’ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB tarafından ortak eğitime dair paylaşılan fotoğraf.
MSB tarafından ortak eğitime dair paylaşılan fotoğraf.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı TCG Gemlik gemisinin Rodos güneyinde ABD’nin Eisenhower Uçak Gemisi Görev Grubu ile bir araya gelerek ortak eğitim faaliyetinde bulunacağını açıklamıştı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan MSB, ABD ile ortak eğitimlerin devam ettiğini belirterek "Doğu Akdeniz’de müttefiklerimiz ile ortak eğitimlere ve yakın iş birliğine devam edilmektedir. TCG GEMLİK fırkateynimiz, Doğu Akdeniz’de ABD’ye ait USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile geçiş eğitimleri gerçekleştiriyor. USS DWIGHT D. EISENHOWER Uçak Gemisi Görev Grubu ile 15 Mart’ta başlayan geçiş eğitimleri bugün de devam edecek" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve ABD Doğu Akdeniz'de ortak eğitim yapacak
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