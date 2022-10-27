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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber: Bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un şehit olduğunu bildirdi.

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Haber Merkezi DHA
MSB açıkladı: Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt şehit oldu
Foto/arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 26 Ekim 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

MSB'nin paylaşımında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Kahraman silah arkadaşımız, 26 Ekim 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

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