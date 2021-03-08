MSB, 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının nedenini açıkladı: Görüş mesafesinin kaybedilmesi nedeniyle düştü

Milli Savunma Bakanlığı, Bitlis’in Tatvan ilçesi yakınlarında 4 Mart Perşembe günü düşen ve 11 askerin şehit olduğu helikopter kazası hakkında kaza kırım incelemesinin tamamlandığını açıkladı.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bilindiği üzere 4 Mart 2021 tarihinde, meydana gelen elim kaza kırım olayı ile ilgili olarak mevcut bilgiler kapsamında olay ile ilgili zamanında gereken açıklamalar yapılarak kamuoyu bilgilendirilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kaza-Kırım Ekibi 5 Mart 2021 tarihinde bölgeye intikal etmiş ve olay yerindeki çalışmalarını tamamlamıştır.

Kaza kırım ekibi tarafından; ilgili Komutanlık ve birimlerle yapılan çeşitli görüşmelerden, olay yerinde yapılan incelemelerden, yine olay yerinde bulunan ses veri kayıt cihazının dinlenmesi-çözümlenmesinden elde edilen bilgiler ışığında, söz konusu kazanın oluşu ile ilgili bir kanaate varılmıştır. 8’inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş tarafından, Kolordu Komutanlığı birliklerinde denetleme ve incelemelerde bulunmak üzere 4 Mart 2021 tarihinde, Elazığ-Erciş-Tatvan-Muş-Bingöl-Elazığ güzergahında bir idari denetleme programı planlanmıştır. 4 Mart 2021 sabahı yapılan uçuş brifinginde hava şartlarının uçuşa uygun olduğu tespit edilmiştir.

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Uçuş görevine müsaade etme, sevk ve idare etme, uçuş görevini başlatma, erteleme, tadil etme ve iptal etme yetkisi olan 1’inci pilotun kararı ile uçuşa planlandığı şekilde 07.52’de Elazığ-Erciş-Tatvan rotasında başlanmıştır. İntikal esnasında Muş bölgesinde olumsuz hava şartları ile karşılaşılmasını müteakip uçuş rotası değiştirilerek Bingöl istikametinde uçuşa devam edilmiş ve 09.23’te Bingöl’e iniş yapılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM 11 kahraman şehit

"Saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir"

Tatvan Bölgesindeki hava şartlarının takip edilerek, hava şartlarının iyileşmesinin beklendiği ve hava şartlarının uçuşa müsait olduğunun tespit edilmesi üzerine saat 13.55’te Tatvan’a intikal etmek üzere Bingöl’den kalkış yapıldığının belirtildiği açıklamada, "İntikalin Tatvan yakınlarına kadar olan bölümü sorunsuz icra edilmiş, olumsuz bir hava durumu ile karşılaşılmamıştır. Ancak 4 Mart 2021 saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14.41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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OYNAT 00:53 Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın unutulmayan sözü: Türk askeri katil olmaz Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, 'Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller. Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez' sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. BiP'te paylaş

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"Bugüne kadar TSK envanterindeki Cougar helikopterleri ile 4 adet can kayıplı kaza meydana gelmiştir, söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeni helikopter kaynaklı değildir"

Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki Cougar helikopterleri ile 4 adet can kayıplı kazanın meydana geldiği, ancak söz konusu kazaların hiçbirisinin nedeninin helikopter kaynaklı olmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi: