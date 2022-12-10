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ANKARA

MSB duyurdu: 11 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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MSB duyurdu: 11 terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak’ın kuzeyindeki terörist temizliğimiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakurk ve Pençe-Kilit bölgelerinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

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