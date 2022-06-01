Gündem MSB duyurdu 14 PKKlı öldürüldü
ANKARA

MSB duyurdu: 14 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
MSB duyurdu: 14 PKKlı öldürüldü
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz
OYNAT 00:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'ye yeni operasyon mesajı: Güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Güney sınırlarımız boyunca 30 KM derinliğinde güvenli bölge oluşturma kararımızın yeni bir safhasına geçiyoruz. Tel Rıfat ve Mümbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız' şeklinde konuştu.
3600 ek göstergede sona gelindi

3600 ek göstergede sona gelindi

Detaylar belli oldu: Maaşları nasıl etkileyecek?
Telefonlarımız susmuyor

'Telefonlarımız susmuyor'

​Manisa'da su kuyusunda petrol bulunan köyde sevinç hakim.
Meral Akşener Türkiye Uzay Ajansının çalışmalarıyla alay etti: Bir de başımıza uzay macerası çıktı

​Irak'ın kuzeyindeki inler yerle bir: 14 PKK'lı öldürüldü

'Çölün ortasında ağaç olur mu' dediler: Yedi yılda başardı.

Başkan Avcı 7/24 sahada

Başkan Avcı 7/24 sahada

​'Vatandaşlarımızın iyi ve kötü gününde yanında olmaya devam edeceğiz.'

​WhatsApp'ta yanlış yazmak artık sorun olmayacak.

​Kötü kokular yayılınca mahalle sakinleri fark etti.

​Herkes merakla bekliyordu: İşte illere göre kurban fiyatları.

​Dört bin 500 yaşında ve 200 kilometrekare büyüklüğünde.
Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: Kimsenin ‘zarar edeceğim’ endişesi olmayacak
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Pakdil: Kimsenin ‘zarar edeceğim’ endişesi olmayacak

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, “Kimsenin ‘ben ektiğim üründen, yetiştirdiğim hayvandan, ürettiğim sütten, etten zarar edeceğim’ diye bir endişesi olmayacak” dedi.
Lavrov Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Suud ile görüştü
Dünya

Lavrov Suudi Arabistanlı mevkidaşı El Suud ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un, Suudi Arabistan’a gerçekleştirdiği ziyarette Suudi Arabistanlı mevkidaşı Prens Faysal bin Farhan bin Abdullah El Suud ile gerçekleştirdiği görüşmede, iki ülke arasındaki gelecek vadeden projeler üzerinde ortak çalışmalara devam edilmesi kararı alındı.
Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok
Gündem

Kılıçdaroğlu talimat vermişti: Türk Hava Kurumu'na bağış sözü veren CHP'li 11 belediyeden aylardır ses yok

Geçtiğimiz sene çıkan orman yangınlarından hükümeti sorumlu tutan ve Türk Hava Kurumu uçaklarının özellikle uçurulmadığını öne süren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu iddiasının ardından çalışır durumda olmayan THK uçaklarını işaret ederek CHP'li belediyelere görev vermişti. Kılıçdaroğlu, "Bu sorunu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı çözer. 11 başkan bir araya gelip 4-5 milyon dolar verebilir" sözleriyle topu belediye başkanlarına atmıştı. Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı adına açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm bakım giderlerini üstleneceklerini duyurmuştu. Ancak Türk Hava Kurumu'na bağışta bulunma sözü veren 11 CHP'li belediye, aylar geçmesine rağmen sözünü tutmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.