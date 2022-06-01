MSB duyurdu: 14 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz."

Terör yuvalarına pençemizi vurmaya devam ediyoruz!



Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.



Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz.#MSB pic.twitter.com/gjOsABBXcj — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 1, 2022