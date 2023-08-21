MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi"
denildi.
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14 dakika önce