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MSB duyurdu: 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

12:06 . 21/08/2023 Pazartesi
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3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmıyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi"
denildi.




#MSB
#Suriye
#PKK
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