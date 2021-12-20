Gündem MSB duyurdu Altı terörist öldürüldü
ANKARA

MSB duyurdu: Altı terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek Bölgesinde iki, Barış Pınarı Bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Altı terörist öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mehmetçik'ten terör örgütü PKK/YPG'ye darbe! Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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MSB: 1 PKK’lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi
OYNAT 00:20
MSB: 1 PKK’lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatının koordineli çalışması sonucu Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.' ifadeleri kullanıldı.


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