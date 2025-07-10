Bedelli askerlik ücretleri
Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik ücretinin 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğunu açıkladı.
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.
Hazine ve Maliye Bakanlığınca Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi yayımlandığını ve buna göre bedelli askerlik tutarının 2025 yılının ikinci altı ayı için 280 bin 850 lira 64 kuruş olduğu belirten Aktürk,
8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemlerinin de başladığını söyledi.
Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 15,57 zam alacak. Bu oranla birlikte bedelli askerlik ücreti 243 bin 35 liradan 280 bin 875 TL'ye çıktı.
#Bedelli askerlik ücreti
#MSB
#bedelli askerlik