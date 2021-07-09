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VAN

MSB duyurdu: Hudut hattında ikisi PKK'lı 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yasa dışı yollarla İran’a geçmeye çalışan 6 şahsın yakalandığını ve şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi İHA
MSB duyurdu: Hudut hattında ikisi PKKlı 6 kişi yakalandı
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MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden İran’a geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi."

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