MSB duyurdu: Hudut hattında ikisi PKK'lı 6 kişi yakalandı

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Van hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden İran’a geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi."

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz sürüyor!

Van hudut hattında yasa dışı yollarla ülkemizden İran’a geçmeye çalışan 6 şahıs yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2’sinin PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık suçundan dosyalarının olduğu tespit edildi. pic.twitter.com/RnfNRG4Ukz — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 9, 2021

GÜNDEM MSB'den nefes kesen görüntüler: Komandoların zorlu eğitimi