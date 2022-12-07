MSB duyurdu: Hudut hattında mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerince keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor.

Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız; Iğdır, Van ve Hakkâri hudut hattındaki arama tarama faaliyetlerinde 64 adet pompalı tüfek, 22 adet av tüfeği ve 13 adet el bombası ele geçirdi.https://t.co/fnfpP5X5Bq#MSB pic.twitter.com/2LMgKjeaWW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 7, 2022

Son olarak Van, Iğdır ve Hakkari'deki sınır birliklerince yapılan çalışmada; birçok silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildi. Çalışmalarda 64 pompalı tüfek, 22 av tüfeği ile 50 fişek, 9 piyade tüfeği ile 27 şarjör, 500 mermi ve 1 tambur, 1 makineli tüfek, 13 el bombası, 1 havan silahı, 8 roket sevk fişeği, 9 roket mermisi, 20 yedek namlu, 47 tahrip mühimmatı, 13 el bombası fünyesi, 12 uçaksavar mermisi, 8 dipçik, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, 1 jeneratör ve 5 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi.

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OYNAT 00:14 Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı Gaziantep'te 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, Şahinbey ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş yol ayrımında meydana geldi. Mahalle içi öğrencileri taşıyan minibüs, yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı. Meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı. Öğrencilerden çoğu Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi. Gevaş’ta öğrencileri taşıyan minibüs yan yattı: 11 yaralı Gevaş’ta öğrencileri taşıyan minibüs yan yattı: 11 yaralı Van'ın Gevaş ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi. BiP'te paylaş

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