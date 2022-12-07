MSB duyurdu: Hudut hattında mühimmat ve uyuşturucu ele geçirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamaya göre, hudut birliklerince keşif, gözetleme ve devriye faaliyetleri devam ediyor.
Son olarak Van, Iğdır ve Hakkari'deki sınır birliklerince yapılan çalışmada; birçok silah ve mühimmat ile uyuşturucu ele geçirildi. Çalışmalarda 64 pompalı tüfek, 22 av tüfeği ile 50 fişek, 9 piyade tüfeği ile 27 şarjör, 500 mermi ve 1 tambur, 1 makineli tüfek, 13 el bombası, 1 havan silahı, 8 roket sevk fişeği, 9 roket mermisi, 20 yedek namlu, 47 tahrip mühimmatı, 13 el bombası fünyesi, 12 uçaksavar mermisi, 8 dipçik, 2 kilogram barut, 200 metre infilaklı fitil, 1 jeneratör ve 5 kilo 560 gram metamfetamin ele geçirildi.
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Gaziantep'te göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Gaziantep'te 24 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, Şahinbey ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye giren 24 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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Edinilen bilgilere göre kaza, Van-Tatvan kara yolu üzerindeki Gevaş yol ayrımında meydana geldi.
Mahalle içi öğrencileri taşıyan minibüs, yolun kaygan olması sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.
Meydana gelen kazada 11 öğrenci yaralandı.
Öğrencilerden çoğu Gevaş Devlet Hastanesinde ayakta tedavi edilirken, başından ve vücudunun değişik yerlerinden yaralanan 2 öğrenci ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.
Gevaş’ta öğrencileri taşıyan minibüs yan yattı: 11 yaralı
Gevaş’ta öğrencileri taşıyan minibüs yan yattı: 11 yaralı
Van'ın Gevaş ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün yan yatması sonucu 11 öğrenci yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili incelemenin başlatıldığı bildirildi.
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Geçtiğimiz gün Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelmanın test sürüşü gerçekleşti. Bu gelişmeyi takip eden Yunan basınında itiraf gibi bir haber yer aldı. Kızılelmanın adından bile endişe duyan Yunan basını Nasıl başa çıkacağız? sorusunu sordu.
Selçuk Bayraktar: Az kaldı inşallahBaykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar resmi Twitter hesabından paylaştığı tweetle, Bayraktar Kızılelmanın teker kesme testinden video paylaşarak, Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti. Az kaldı inşallah… Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground... ifadelerini kullandı.
Yunan medyasında konuşulmaya devam ediyorYunan basını ise Kızılelmayı gündemine taşıdı. Pentapostagma isimli gazetede yer alan haberde, Söz konusu drone, savaş uçakları ile karşılaştırılabilir özelliklerle gizli olarak inşa edildi ifadeleri kullanıldı. Bayraktar Kızılelma; 1.5 tona yakın mühimmat ve faydalı yük kapasitesine sahip olacağı belirtildi.
Özellikleri vurgulandıKızılelma savaş uçağının kısa pistli gemilerde iniş kalkış yapabildiği vurgulandı. Bu bilgileri paylaşan gazetede, Türkiyenin İHA konusunda hızla ilerlediği belirtildi. Bir yandan Akıncıdan atılan bombanın test edildiği diğer yandan da Kızılelmanın test uçuşunun yapıldığı vurgulandı.
Özellikle Kızılelmanın hızlı, görünmez olacağı ve aynı zamanda AESA radarı taşıyacağı için etkileyici özellikler sunduğu vurgulandı.
Kızılelmanın TCG Anadolu gibi bir amfibi hücum gemisinden iniş kalkış yapabileceği belirtilen haberde, bu gelişmenin Ege ve Doğu Akdenizde kendileri için sorun yaratacağı ileri sürüldü.
Yunanın Adalar korkusuYunanistanın antidrone sistemini taşıyan bir donanmayla acil mücadele gücü oluşturması gerektiği belirtilen haberde itiraf gibi bir detay yer aldı.Kızılelma, kıyıdan adalarımıza karşı görev yapabilecek ifadeleri yer alan haberde, Adaların Türkiyeye yakın olmasının Kızılelmayı daha tehlikeli kıldığı ifade edildi. Bu nedenle ülkenin tepki kabiliyetlerinin de azaldığı belirtildi.
Hedef YunanistanSon olarak, Yunanistanın Kızılelma ile nasıl başa çıkacağına bakması gerektiği söylenen habere, Kızılelmanın adının bile tek hedefinin Yunanistan olduğu iddia edildi.
Uçuş Test Merkezinin yeri huzursuz ettiTürkiyenin Çorluda SİHA Akıncı için bir eğitim ve Uçuş Test Merkezi kurduğu vurgulanırken Türkiyenin Meriç Nehri yakınlarında kara kuvvetlerinin yerleşimini ve gücünü haritalandıracağı iddia edildi. Baykarın savaş uçağının ilk uçuşunun 2023te yapılacağını belirttiği de vurgulandı.
Gölgesi bile korkuttu: Yunan basınında 'Kızılelma' paniği sürüyor
Savunma sanayiinde peş peşe dev atılımlar gerçekleştiren Türkiye'nin gücü, Yunanistan'da konuşulmaya devam ediyor. Atina yönetimi her ne kadar Ege ve Akdeniz'de ABD ve Avrupa ülkelerinden aldığı destekle Türkiye'ye karşı provokatif girişimlerde bulunsa da, Yunan halkı ve medyası ülkelerinin Türkiye ile baş edebilecek bir seviyede olduğunu düşünmüyor. Son olarak geçtiğimiz gün Selçuk Bayraktar'ın ilk kez yerden teker kestiğini duyurduğu, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma Yunan basınında her gün manşetleri süslüyor. Pentapostagma gazetesinde yayınlanan bir haberde Türkiye'nin görünmez bir İHA ürettiği belirtilirken "Ülkemiz bununla nasıl başa çıkacak?" sorusu soruldu.