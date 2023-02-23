MSB duyurdu: Hudut Kartalları 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Deprem bölgesinde canla başla görev yapan #Mehmetçik, hudut güvenliği için de etkin ve kararlı şekilde görevini sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak yaptığı arama-tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi." açıklamasında bulundu.