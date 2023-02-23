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MSB duyurdu: Hudut Kartalları 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Milli Savunma Bakanlığı, "Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak yaptığı arama-tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi." açıklamasında bulundu.

11:56 . 23/02/2023 Perşembe
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Hudut Kartalları 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Hudut Kartalları 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Deprem bölgesinde canla başla görev yapan #Mehmetçik, hudut güvenliği için de etkin ve kararlı şekilde görevini sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak yaptığı arama-tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi." açıklamasında bulundu.

Yılbaşından bu yana 827 kilogram ele geçirildi

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ayrıca yılbaşından itibaren hudutlarımızda gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 827 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi." denildi.


#msb
#ankara
#van
1 saat önce
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MSB duyurdu: Hudut Kartalları 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi
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