MSB duyurdu: Hudut Kartalları 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi

Hudut Kartalları 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Deprem bölgesinde canla başla görev yapan #Mehmetçik, hudut güvenliği için de etkin ve kararlı şekilde görevini sürdürüyor. Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında Jandarma ile koordineli olarak yaptığı arama-tarama faaliyetinde 486 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdi." açıklamasında bulundu.
Yılbaşından bu yana 827 kilogram ele geçirildi
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ayrıca yılbaşından itibaren hudutlarımızda gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 827 kilogramdan fazla uyuşturucu madde ele geçirildi." denildi.