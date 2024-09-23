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MSB duyurdu: İki bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: İki bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
12:4123/09/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 1 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
" denildi.

Açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

#MSB
#Pençe-Kilit Operasyonu
#Fırat Kalkanı bölgesi

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