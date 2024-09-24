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MSB duyurdu: İki bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: İki bölgede 3 terörist etkisiz hale getirildi

Halil Akkoç
11:3624/09/2024, Salı
Yeni Şafak
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Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlenen 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 2 PKK/YPG'li terörist ile Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 1 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
" denildi.

Açıklamada, Mehmetçiğin kahramanca ve fedakârca mücadeleye devam edeceği duyuruldu.

#MSB
#Fırat Kalkanı bölgesi
#Pençe-Kilit Operasyonu

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