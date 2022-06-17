Gündem MSB duyurdu İnlerini basmaya devam ediyoruz
ANKARA

MSB duyurdu: İnlerini basmaya devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde altı PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: İnlerini basmaya devam ediyoruz
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Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."

Milli Savunma Bakanlığı 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyon görüntülerini paylaştı
OYNAT 01:56
Milli Savunma Bakanlığı 6 PKK'lı teröristin öldürüldüğü operasyon görüntülerini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı 6 PKK'lı teröristin Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde öldürüldüğü operasyon görüntülerini paylaştı.

Paylaşımda, 'Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.' ifadelerine yer verildi.
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Geçtiğimiz günlerde ekonomiye ilişkin eleştirilerde bulunarak "Kasada para kalmadı" ifadesini kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak, bugün yaptığı açıklamada ise kasada 500 milyardan fazla para olduğunu söyledi. Kasadaki paraya ilişkin kafasının karışık olduğu gözlenen Öztrak, günlerdir asgari ücrete ilişkin çalışmaların yapıldığını açıklayan hükümete 'Asgari ücrete zam yapılmalı' çağrısında bulundu.
Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek
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Düşmanın olası bir tehdidine karşı ABD ordusunun projesi: Denizaltı canlıları dinlenecek

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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan bir bedava elektrik vaadi daha: Tüm çiftçilere ücretsiz vereceğiz

Bir dizi temas için İzmir’e gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ödemiş'te çiftçilerle buluştu. Yerel seçimler öncesinde 'her çiftçiye bedava traktör' vaadinde bulunan ancak sözünde durmayan Kılıçdaroğlu, yeni vaadini ilan etti. Çiftçiye yeniden söz veren CHP lideri, "Güneş enerjisiyle elektrik üreteceğiz, Çiftçi elektriği ücretsiz kullanacak" dedi.

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