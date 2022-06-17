MSB duyurdu: İnlerini basmaya devam ediyoruz

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor."
Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor.#MSB pic.twitter.com/b1sCxJVPQX
Irak'ın kuzeyindeki teröristleri inlerinde basmaya devam ediyoruz.