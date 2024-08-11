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MSB duyurdu: Pençe Kilit'te terör örgütü PKK'ya bir darbe daha

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

13:10 - 11/08/2024 Pazar
Güncelleme: 13:17 - 11/08/2024 Pazar
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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



MSB'den yapılan açıklamada
"Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın kahraman silah arkadaşımız Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik! Rahmetle anıyoruz."
denildi.


#MSB
#Pençe-Kilit operasyonu
#pkk
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