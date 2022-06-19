MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaydılar

Hayat

'Babam’ kısa filminin geliri ihtiyaç sahibi babalara harcanacak

Yapımcılığını Bülent Barman, yönetmenliğini Faik Bozdağ’ın yaptığı, Hakan Dinçkol, Esra Ocak ve Rüzgar Koca’nın oynadığı, Babalar Günü’ne özel hazırlanan ‘Babam’ kısa filmin galası Sultangazi Belediyesi Sabri Ülker Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kokteyl ile başlayan galaya oyuncuların yanı sıra çok sayıda izleyici katıldı. İki ayrı bölümden oluşan kısa filmler izlendikten sonra oyunculara ve destek verenlere plaketleri takdim edildi.