Gündem MSB duyurdu Saldırı hazırlığındaydılar
ANKARA

MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaydılar

Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MSB duyurdu: Saldırı hazırlığındaydılar
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılana çıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik önleyici operasyonlara devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."
Yüzde 90ı cüce

Yüzde 90'ı cüce

​Türkiye'de de şube açmak istiyorlar.
19 milyon dolarlık öğle yemeği

19 milyon dolarlık öğle yemeği

Gizemli hayırsever ünlü yatırımcı için kesenin ağzını açtı
Bitcoin son iki yılın en düşük seviyesini gördü: Bir haftada yüzde 32 eridi

​Artık kimse dokunamayacak.

​Ücretlerini gören vatandaşlar gözlerine inanamadı.

PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.