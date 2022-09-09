MSB duyurdu: Terörist neredeyse hedef orası

LGBT’ye dokunursanız başınıza ne gelir?

YouTube'un Yeni Şafak'ın hazırladığı LGBT dosyasını kaldırması, ikiyüzlülüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Peki LGBT lobisini bilimsel veriler ışığında dahi eleştirirseniz başınıza ne gelir? Cevabını Yeni Şafak Özel Haber Şefi Taha Hüseyin Karagöz'den dinleyelim.