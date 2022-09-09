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ANKARA

MSB duyurdu: Terörist neredeyse hedef orası

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde iki PKK'lı teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Terörist neredeyse hedef orası
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terörist neredeyse hedef orası! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi."
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