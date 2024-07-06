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MSB duyurdu: Teröristler Irak kuzeyindeki köyleri patlayıcılarla tuzakladı

Kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe vermiş, hatta Dergele köyünü tamamen yakmıştı. Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı. MSB, Dergele köyünde, komandolar tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sisteminin bulunduğunu duyurdu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerinin düzeneği başarılı şekilde imha ettiği ifade edildi.

Halil Akkoç
17:27 - 6/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 17:53 - 6/07/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Güvenlik güçlerimizce, bölgede ele geçirilen, silah, mühimmat ve teçhizatlar.
Güvenlik güçlerimizce, bölgede ele geçirilen, silah, mühimmat ve teçhizatlar.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaçacak yeri kalmayan PKK'lı teröristler, Irak'ın kuzeyinde işgal ettikleri köylerde gizlenmek için ormanları ateşe vermiş, hatta Dergele köyünü tamamen yakmıştı. Dergele ve Miska köylerindeki mühimmat depolarını havaya uçurarak masum sivillerin hayatını tehlikeye atan teröristlerin operasyon bölgelerinin etrafındaki boşaltılmış köyleri patlayıcılarla tuzakladığı ortaya çıktı. Dergele köyünde, komandolarımız tarafından bir sehpa üzerinde iki namlulu ÇNRA lançer sistemi bulundu. Söz konusu lançer sisteminin tuzaklandığı belirlenirken, METİ timlerimiz düzeneği başarılı şekilde imha etti.

Kahraman komandolarımız Dergele ve Miska köylerinde teröristlerin masum sivillerden gasp ettiği evlerde arama-tarama faaliyetlerine titizlikle devam ediyor. Arama sırasında sivil halkın meskûn mahalline girmeyen komandolarımız, halkın bahçe ve mülklerine zarar vermemek için azami hassasiyet gösteriyor. Teröristler tarafından tuzaklanan evlerdeki patlayıcılar ise büyük bir dikkatle temizleniyor.

Teröristlerin diğer köylerde de masum sivilleri kalkan yaparak evlerini ve bahçelerini patlayıcılarla tuzakladığı tespit edildi.

İki terörist etkisiz hale getirildi

Dergele köyünde yapılan arama ve taramada çok sayıda silah, mühimmat ve teçhizat ele geçirilirken, Dergele ve Miska köyleri arasında 2 PKK’lı terörist de silahlarıyla etkisiz hâle getirildi.

Bölgede ele geçirilen, silah, mühimmat ve teçhizatlar şöyle:

2 adet M-16 piyade tüfeği, 2 adet termal dürbünü, 10 adet şarjörü, 109 adet mühimmatı,

1 adet AK-47 piyade tüfeği, termal dürbünü, 12 adet şarjörü, 89 adet mühimmatı,

1 adet Çek VZ 58 tüfeği,

1 adet hafif makineli tüfek,

10 adet el bombası,

97 adet şerit üzerinde 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı,

Çok miktarda 5,56 mm silah mühimmatı,

3 adet tabanca şarjörü,

EYP yapımında kullanılan malzemeler,

3 adet termal silah dürbünü,

2 adet el dürbünü,

1 adet silah dürbünü,

1 adet gündüz görüş dürbünü,

7 adet Yaesu el telsizi ve çok sayıda muhtelif malzeme.

#MSB
#Irak
#Dergele
#Miska
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