MSB duyurdu: Üç terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimizle paylaşmayı planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin açılış oturumunda konuştu.



Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrika ve Afrika halklarına asla sırtını dönmediğinin altını çizerek, 'Kovid-19 aşısına erişimde yaşanan küresel adaletsizliğin ve Afrika'nın mağduriyetinin farkındayız. Afrika nüfusunun yalnızca yüzde 6'sına Kovid-19 aşısı tatbik edilebilmesi insanlık adına yüz kızartıcıdır. Önümüzdeki dönemde 15 milyon doz aşıyı paylaşmayı planlıyoruz.' diye konuştu

