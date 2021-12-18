Gündem MSB duyurdu Üç terörist öldürüldü
ANKARA

MSB duyurdu: Üç terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen üç PKK’lı terörist etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Üç terörist öldürüldü
Arşiv

Milli savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."

İçişleri duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 'Herdem Amed' kod adlı terörist öldürüldü
GÜNDEM
İçişleri duyurdu: Kırmızı bültenle aranan 'Herdem Amed' kod adlı terörist öldürüldü
Çay içmeye doymuyor

Çay içmeye doymuyor

Kırdığı rekor herkesi şaşırtıyor.
Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

​Kış aylarında yakıt tasarrufu yapmak için 5 öneri.
Milli Eğitim Bakanı Özer Müfredatta çok önemli bir değişikliğe gittik diyerek duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrika ile ilişkilerimizi hayal bile edilemeyecek seviyelere getirdik.

Kırmızı bültenle aranıyordu: 'Herdem Amed' kod adlı terörist öldürüldü.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan 8 ülke lideriyle görüştü.

​Asgari zammının memurdan işsize etkisi nasıl olacak.

​Seyyanen zam yapılması gündemde.

​Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

​Yahudi terör örgütünün kanlı planı ifşa oldu.

​Asgari zammı çalışanları sevindirdi.
CHP'nin 'kirli' oyunu

CHP'nin 'kirli' oyunu

​İyi ki kamera kaydı var.
Amerikan rüyası sona erdi

Amerikan rüyası sona erdi

​Artık süper güç olmadıklarını biliyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.