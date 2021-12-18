MSB duyurdu: Üç terörist öldürüldü

Milli savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi."
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.
Pençe Şimşek ve Pençe Kaplan operasyon bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/AlsUJsBeCK
Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor.