Gündem MSB duyurdu Vanda 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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MSB duyurdu: Van'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van hudut hattında yapılan 32 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB duyurdu: Vanda 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hudut birlikleri geçit vermiyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 32 bin 950 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet torba içerisinde 32 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.

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