MSB duyurdu: Van'da 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Van sınır hattında 32 bin 950 gram uyuşturucu ele geçirildiğini bildirdi.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet torba içerisinde 32 kilo 950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi" denildi.
Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.
Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 4 adet torba içerisinde 32.950 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. #MSB pic.twitter.com/5aa1f4odZf
Hudut birliklerimiz keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.