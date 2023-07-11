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MSB duyurdu: Van'ın Gürpınar ilçesinde ağır yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van’ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya'nın ağır yaralandığı, personelin derhal hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

20:20 . 11/07/2023 Salı
DHA
Milli Savunma Bakanlığı başsağlığı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı başsağlığı yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Van’ın Gürpınar ilçesinde, 11 Temmuz 2023 tarihinde, meydana gelen trafik kazası sonucu P.Söz.Er Ramazan Sarıkaya'nın ağır yaralandığı, personelin derhal hastaneye sevk edildiği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.


Bakan Güler başsağlığı diledi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Van'ın Gürpınar ilçesindeki trafik kazasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Sarıkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından Bakan Güler adına yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."


#Van
#Gürpınar
#şehit
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