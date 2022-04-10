Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem MSB duyurdu6 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

MSB duyurdu:6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Zap bölgesi'nde toplamda altı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
MSB duyurdu:6 terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılana açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edeceğiz."
Katil, hakim karşısınadamat gibi çıkmış

'Katil, hakim karşısına
damat gibi çıkmış'

​Gülşen konserinde oğlu öldürülen acılı anne konuştu.
Avatar Diyarına büyük ayıp

'Avatar Diyarı'na büyük ayıp

'Aşkını yazmışsın ama 'insan' olamamışsın.'
Zümrüt yeşili bir sahaya dönecek: Bambaşka bir manzara için geri sayım

Şehirde herkes onu konuşuyor: Bakkallardaki borçları kapattı.

​Bakan Kurum duyurdu: Tek bir bina kalmayacak.

​Bisikletle elektrik direğine çarpan çocuk kabusu yaşadı.

​Hazine ve Maliye Bakanı Nebati enflasyon için Aralık ayına işaret etti.

​Yol ulaşıma kapandı, ekiplerin çalışması devam ediyor.

​Servis bekleyen çocuğa saldırdılar, babası son anda kurtardı.

​Adım adım izlenen FETÖ'cüler para dağıtarak ayakta kalmaya çalışıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.