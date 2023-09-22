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MSB: Saldırı hazırlığındaki 12 terörist öldürüldü

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li terörist başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi.

Seren Som
09:52 . 22/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
MSB

MSB

TSK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG'li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi.

MSB tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tek amaçları bulundukları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG’li teröristlere hak ettikleri karşılığı veriyoruz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 12 PKK/YPG’li teröristi başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirdi."



Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 terörist teslim oldu
Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütü bünyesinde Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari, Şanlıurfa, Muş, Antalya İl Jandarma Komutanlıkları, Jandarma İstihbarat Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce müşterek operasyon düzenlendiğini belirtti. Operasyon sonucunda, Irak'ta terörist faaliyetlerde bulunan "Rosida" kod adlı Helin Özgören ile "Hogir Armanç" kod adlı Özer Yıldırım güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildiren Yerlikaya, operasyonu yapan jandarma ve emniyet teşkilatlarını tebrik etti. Bakan Yerlikaya, "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek." paylaşımında bulundu.​​​​​​​


#MSB
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