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ANKARA

Milli Savunma Bakanlığından Tel Rıfat açıklaması

MSB: Tel Rıfat'tan gelen taciz ateşine karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılığın verildiğini açıkladı. Bakanlık, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine de hava harekatı düzenlendiği ve terör hedeflerinin vurulduğu bilgisini paylaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hudut boyunca görev yapan bir Mehmetçik. Fotoğraf: Arşiv.
Hudut boyunca görev yapan bir Mehmetçik. Fotoğraf: Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de yaşanan olaya ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce saldırı ve taciz ateşlerine yapıldığı kaydedildi.

Bakanlık, söz konusu durum karşısında ateş destek vasıtalarının devreye girdiğini ve gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiği bilgisini de paylaştı.

Tel Rıfattantaciz ateşi

Tel Rıfat'tan
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