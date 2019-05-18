MSB: Tel Rıfat'tan gelen taciz ateşine karşılık verildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'de yaşanan olaya ilişkin resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan TSK unsurlarına Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce saldırı ve taciz ateşlerine yapıldığı kaydedildi.
Bakanlık, söz konusu durum karşısında ateş destek vasıtalarının devreye girdiğini ve gerekli karşılığın verildiğini duyurdu.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Bakanlık ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında terör hedeflerinin imha edildiği bilgisini de paylaştı.
Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir.#MSB #TSK
Fırat Kalkanı Harekât bölgesinde görev yapan unsurlarımıza Tel Rıfat’taki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan saldırı ve taciz ateşlerine bölgede bulunan ateş destek vasıtalarımızla gerekli karşılık verilmiştir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 18 Mayıs 2019