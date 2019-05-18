MSB: Tel Rıfat'tan gelen taciz ateşine karşılık verildi

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Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Cuma namazına gidecek olanlar Ankara'da cuma saatini arıyor. Camileri dolduracak cemaat Ankara'da cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, Ankara'da cuma namazı saat 12.50'de.