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ANKARA

MSB: Ukrayna limanlarından 4 gemi hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bugün Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 4 geminin daha hareket ettiğini duyurdu.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Ukrayna limanlarından 4 gemi hareket etti
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Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti" denildi.

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