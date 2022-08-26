MSB: Ukrayna limanlarından 4 gemi hareket etti

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor. Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti. Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti" denildi.
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.
Bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 4 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.
Denetimi yapılan 5 gemi de Ukrayna’ya doğru hareket etti.#MSB
Ukrayna limanlarındaki tahılın sevkiyatı için çalışmalar devam ediyor.