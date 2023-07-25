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MSB: Van hudut hattında 2 ton esrar ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptığı paylaşımda Van İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyetleri sonucunda sınır hattında 2 ton 90 gram esrarın ele geçirildiğini duyurdu.

10:57 . 25/07/2023 Salı
IHA
İki ton esrar ele geçirildi.

İki ton esrar ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van hudut hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.




#Milli Savunma Bakanlığı
#Van
#Esrar
#Hudut
3 saat önce
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