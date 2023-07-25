MSB: Van hudut hattında 2 ton esrar ele geçirildi

İki ton esrar ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van hudut hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.
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#Hudut
3 saat önce
İki ton esrar ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van hudut hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.
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