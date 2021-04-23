MSB'den '23 Nisan'a özel video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'daki hesabından 23 Nisan özel videosu paylaştı.
Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101’inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz"
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101’inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. #23NisanKutluOlsun🇹🇷 pic.twitter.com/5lWmvnrYHC
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101’inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. #23NisanKutluOlsun🇹🇷 pic.twitter.com/5lWmvnrYHC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2021
Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.