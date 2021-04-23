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MSB'den '23 Nisan'a özel video

Milli Savunma Bakanlığı'nca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü, sosyal medyadan yayınlanan video ile kutlandı.

Haber Merkezi DHA
MSBden 23 Nisana özel video
Paylaşılan videoda bir Mehmetçik'in çocuklarla oyun oynadığı anlar da yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'daki hesabından 23 Nisan özel videosu paylaştı.


Bakanlık paylaşımında şu ifadelere yer verdi:


"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Gazi Meclisimizin açılışının 101’inci yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimiz olan çocuklarımıza böyle bir bayram armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz"

Videoda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensuplarının çocuklarla olan görüntülerine yer verildi.


DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

DHA

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