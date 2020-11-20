MSB'den Ağdam açıklaması: Topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Ekonomi

Sürücülerin dikkatine: Kış lastiği uygulama 10 gün sonra başlıyor

Kış aylarında trafiğe çıkacak sürücüleri doğrudan ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlıyor. Hem can güvenliği için, hem de ceza yememek için sürücüleri uyaran LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, kış lastiğine geçiş ile ilgili erken tedbir alınması ve kış lastiğine geçmek için kar yağmasını veya havaların soğumasını beklememek gerektiğini belirtti. Ayrıca uygulamanın başlamasına çok az bir süre kala oto lastikçilerinde de yoğunluk yaşanıyor.

