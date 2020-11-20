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Gündem MSBden Ağdam açıklaması Topraklarına kavuşan Azerbaycanın yanında olmaya devam edeceğiz
POLİTİKA

MSB'den Ağdam açıklaması: Topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

Mili Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi.
Azerbaycan ordusu Ağdam'a girdi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiğini duyurmuştu.

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Gelişmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bir mesaj paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’a girdi. Azerbaycan 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycanın yanında olmaya devam edeceğiz."

DHA

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Azerbaycan ordusu Ağdam'a Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla giriş yaptı
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Azerbaycan ordusu Ağdam'a Azerbaycan ve Türk bayraklarıyla giriş yaptı
Azerbaycan ordusu, Karabağ'da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam'a girdi. Azerbaycan 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuştu. T-90'ların anten direkleri üzerinde Azerbaycan bayrağının yanı sıra Türk bayrağının da asılı olduğu gözlerden kaçmadı.


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