MSB'den Ağdam açıklaması: Topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz
Mili Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Azerbaycan 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara buluculuğunda imzalanan ateşkes anlaşması gereği, Azerbaycan ordusunun Ağdam'a girdiğini duyurmuştu.
Gelişmeye ilişkin Milli Savunma Bakanlığı bir mesaj paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Kahraman Azerbaycan Ordusu, Karabağ’da elde ettiği zafer sonrası yapılan anlaşma kapsamında Ağdam’a girdi. Azerbaycan 30 yıl sonra işgale uğramış öz topraklarına kavuşuyor. Önümüzdeki süreçte de Can Azerbaycanın yanında olmaya devam edeceğiz."