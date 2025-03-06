Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
MSB'den dikkat çeken paylaşım: Haydi Allah rast getire

MSB'den dikkat çeken paylaşım: Haydi Allah rast getire

16:136/03/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
MSB'den dikkat çeken paylaşım
MSB'den dikkat çeken paylaşım

Terörsüz Türkiye hedefine adım adım ilerlenirken, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada paylaştığı "Hey koca topçu, mesafe hak getire, haydi Allah rast getire" mesajı binlerce beğeni ve yorum aldı.

Yuva yaptılar göklere, baş döndüren yerlere.


Yurt içi ve sınır bölgelerinde operasyonlarına devam eden Mehmetçik, hain teröristlerin korkulu rüyası olmaya devam ediyor.


Öyle ki türlü olumsuzluklara rağmen vatan savunmasından bir an olsun vazgeçmeyen askerlerimiz vatan savunmasını sürdürüyor.


Bu kapsamda ülkemizde ve sınırlarımızda terör örgütünün tasviyesine yönelik 'Terörsüz Türkiye' süreci start aldı.


MSB paylaştı


Tüm bu süreç devam ederken Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından dikkat çeken bir paylaşım geldi.


"Biz Türk komandosuyuz"


Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, "Yuva yaptık göklere, baş döndüren yerlere. Engel tanımaz aşarız, yüce engin dağları. Biz Türk komandosuyuz" ifadeleri kullanıldı.


Suriye mesajı


Bu mesaj, kullanıcılar tarafından terör örgütünün Suriye'de silah bırakmaması halinde bölgedeki operasyonlara yönelik bir çağrı olarak algılandı.


Bakanlık tarafından paylaşılan görsele binlerce kullanıcı tarafından beğeni ve yorum yapıldı.




#MSB
#Suriye
#Milli Savunma Bakanlığı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çankırı iftar vakti 6 Mart Perşembe akşam ezanı saati