Gündem MSBden RAZONİ gemisi açıklaması Saat verildi
ANKARA

MSB'den RAZONİ gemisi açıklaması: Saat verildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir." açıklamasını yaptı. Öte yandan kuru yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetler tarafından denetim yapılacağı ve denetim sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
MSBden RAZONİ gemisi açıklaması: Saat verildi
MSB'den RAZONİ gemisi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir." açıklamasını yaptı.

MSB, "Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." bilgisini paylaştı.

İSTANBUL AÇIKLARINA ULAŞTI

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı’ndan dün yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetler tarafından denetim yapılacağı ve denetim sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi.


Beklenen tahıl sevkiyatı başladı: İlk gemi bu sabah Ukrayna'dan hareket etti
GÜNDEM
Beklenen tahıl sevkiyatı başladı: İlk gemi bu sabah Ukrayna'dan hareket etti

Norveç Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye teşekkür etti
DÜNYA
Norveç Ukrayna'dan ayrılan tahıl yüklü gemi için Türkiye'ye teşekkür etti

Beklenen tahıl sevkiyatı başladı: İlk gemi bu sabah Ukrayna'dan hareket etti
GÜNDEM
Beklenen tahıl sevkiyatı başladı: İlk gemi bu sabah Ukrayna'dan hareket etti

En çok kazandıran meslekler belli oldu

En çok kazandıran meslekler belli oldu

​TÜİK verilerini tek tek sıraladı.
Litresi 3 bin 500 TL

Litresi 3 bin 500 TL

Pandemi kıymetini arttırdı.
Türkiyenin önündeki en büyük engel döviz stokçuları

​Krediler üretime değil dolar stoğuna gitti

​Nancy Pelosi'nin uçağı indi: Çin savaş uçakları bölgeye gidiyor.

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

Tarihi Kentler Balıkesir'de buluştu

​Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz: Şehrimizin her yerine dokunmaya çalışıyoruz.

70 yılı aşkın süredir askeri gerilime sebep oluyor.

Şifa deposu: Kilosu bin liraya satılıyor.

Lastik bottaki 21 kişi son anda kurtarıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.