MSB'den RAZONİ gemisi açıklaması: Saat verildi

Milli Savunma Bakanlığı, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir." açıklamasını yaptı.
MSB, "Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır." bilgisini paylaştı.
Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir.
Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır. pic.twitter.com/FueS5aEa5M
Dün Ukrayna’nın Odessa Limanı’ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir.
İSTANBUL AÇIKLARINA ULAŞTI
Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı’ndan dün yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den heyetler tarafından denetim yapılacağı ve denetim sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi.