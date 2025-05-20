MSB'den Şam'a askeri ziyaret: Suriye Savunma Bakanı ile görüşüldü

Tümgeneral İlkay Altındağ ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Şam'da bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ önderliğindeki askeri heyetin Suriye'de Savunma Bakanı Kasra ile görüştüğünü ve askeri iş birliğini ele aldığını duyurdu.
Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askerî heyet Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdi.
Suriye Savunma Bakanı ile görüştüler
Suriye Savunma Bakanı ile görüştüler
Tümgeneral İlkay Altındağ ve askerî heyetimiz Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul edildi.
Görüşmede askerî iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.
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