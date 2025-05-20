Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ankara
MSB'den Şam'a askeri ziyaret: Suriye Savunma Bakanı ile görüşüldü

MSB'den Şam'a askeri ziyaret: Suriye Savunma Bakanı ile görüşüldü

18:5320/05/2025, Salı
G: 20/05/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Tümgeneral İlkay Altındağ ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Şam'da bir araya geldi.
Tümgeneral İlkay Altındağ ile Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra, Şam'da bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ önderliğindeki askeri heyetin Suriye'de Savunma Bakanı Kasra ile görüştüğünü ve askeri iş birliğini ele aldığını duyurdu.

Millî Savunma Bakanlığı Savunma ve Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve beraberindeki askerî heyet Suriye’nin başkenti Şam’a ziyaret gerçekleştirdi.

Suriye Savunma Bakanı ile görüştüler

Tümgeneral İlkay Altındağ ve askerî heyetimiz Suriye Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra tarafından kabul edildi.

Görüşmede askerî iş birliği ve koordinasyon konuları ele alındı.




#Milli Savunma Bakanlığı
#Suriye
#Şam
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mavi bayraklı plajlar 2025: Hangi ilde kaç tane mavi bayraklı plaj var? Türkiye dünya üçüncüsü