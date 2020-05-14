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VAN

MSB'den Van'daki terör saldırısına ilişkin açıklama: Hesabı sorulacak

Van'ın Özalp ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu'na yönelik gerçekleştirilen alçak saldırıda iki vatandaşımızın şehit olmasının ardından bir açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, saldırının karşılıksız kalmayacağını hesabının sorulacağını belirtti.

Haber Merkezi AA
Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek grubuna yapılan alçak saldırıda iki kişi şehit oldu.
Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek grubuna yapılan alçak saldırıda iki kişi şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla düzenlenen terör saldırısına ilişkin paylaşımda bulunuldu.

KARŞILIKSIZ KALMAYACAK, HESABI SORULACAK

Paylaşımda, "Terör örgütü PKK, vatandaşlarımızın ihtiyaçları için çalışan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun aracına kalleşçe saldırarak iki vatandaşımızı şehit etti. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz. Bu alçak saldırı karşılıksız kalmayacak, hesabı sorulacak." ifadelerine yer verildi.

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