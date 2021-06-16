Mücadelenin kitabını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi’nde görüştüğü liderlere, Türkiye’nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle kararlı mücadelesinin anlatıldığı, “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” kitabını sundu.

GÜNDEM Zirve diyalog kapısını açtı

Türkiye’nin YPG/PKK, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleriyle mücadelesini anlatan “Türkiye’nin Terörizmle Mücadelesi” isimli kitabı, zirve kapsamında bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden’ın yanısıra İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’e verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Biden ile yaptığı baş başa görüşme sırasında kitabın masada bulunması da dikkati çekti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından İngilizce hazırlanan kitap, YPG/PKK, FETÖ ile DEAŞ olmak üzere üç bölümden oluşuyor. Erdoğan’ın ön sözünü yazdığı kitapta, PKK ile YPG bağlantısı belgeleriyle anlatıldı ve Batı’nın verdiği desteğe dikkat çekildi. Yine FETÖ’nün dünya için nasıl bir tehdit olduğuna vurgu yapılan ve elebaşının yaşadığı ABD’ye uyarılarda bulunulan kitapta, Türkiye’nin etkin mücadelesi sayesinde terör örgütü DEAŞ’ın belinin kırıldığına işaret ediliyor.

Kitapta, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadelede müttefiklerin somut biçimde yanında durmaları vurgulanıyor.