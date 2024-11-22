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Müfettişe özel yetki askıda

Müfettişe özel yetki askıda

Uğur Duyan
04:0022/11/2024, Cuma
G: 22/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mülkiye müfettişlerine yeni denetleme yetkisi getirerek, ilgili birimlerim kurumsal ve hizmet verilerine erişim hakkı tanıyan düzenleme askıya alındı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen 'içişleri torba yasa' teklifinin üzerinde uzlaşı sağlanamayan maddelerinden olan mülkiye müfettişlerine 'kurumsal veri denetleme yetkisi' tekliften çıkarıldı. Mülkiye müfettişlerinin 'suç önleyici' yetkilerini artıran düzenleme, AK Parti tarafından verilen önerge ile tekliften çıkarıldı. Düzenlenmenin yeniden çalışıldıktan sonra Meclis'e gündemine alınacağı bildirildi.


YENİ DENETLEME YETKİLERİ GELİYORDU

Düzenleme, mülkiye müfettişlerine yeni denetleme yetkileri getiriyordu. Buna göre, mülkiye müfettişleri gerek görmesi halinde, kendilerine ilgili birim tarafından kurumsal ve hizmet veri tabanına erişim için yetki ve şifre alabilecekti. İktidar bu yetkileri suçun önlenmesin için gerekli görürken, muhalefetse müfettişlere 'savcı yetkisi getiriliyor' gerekçesiyle eleştirmişti.


#politika
#AK Parti
#müfettiş

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