Müfredata akademik destek

MEB, akademik, bilimsel bilgi üreten üniversitelerle kamu politikalarını yapanlar ve uygulayıcılar arasındaki kopukluğun giderilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda bakanlık ile üniversiteler arasında bir koordinasyon mekanizmasının kurulması önemli görülüyor. Bakanlık, eğitim fakültesi dekanlarından 3 konuda görüş isteyecek. Bunlardan birisi Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından bütün paydaşların görüşleri doğrultusunda revize edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin taslak çalışma ile ilgili olacak. Taslakla farklı yasal düzenlemelerin tek kanunla bir araya getirilmesi hedefleniyor. Dekanların fikirleri taslak için yol haritası niteliğinde olacak.
TASLAK İÇİN GÖRÜŞ ALINACAK
İkinci olarak, yeni müfredat taslağına ilişkin görüş alışverişi yapılacak. Bu konuda açılan internet sitesi üzerinden alınan görüş ve önerilerin yanı sıra dekanların da değerlendirmesi dinlenecek. Görüş, öneri ve tavsiyelerin ardından müfredat taslağı şekillenecek. Üçüncü olarak ise, önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan Milli Eğitim Şurası’nın taslak konu başlıkları konusunda dekanlardan görüş alınacak. Dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zeka, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojiler ve öğrenme ortamlarının dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık gibi başlıklarda istişareler yapılacak. Bu kapsamda yapılacak toplantılar gelenekselleştirilecek.