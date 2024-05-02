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Gündem

Müfredata akademik destek

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim fakültesi dekanlarından Öğretmenlik Meslek Kanunu ile yeni müfredat taslakları ve Milli Eğitim Şurası’nın gündemi için görüş istedi. Dekanlardan bu alanlarda yapılacak çalışmalar için görüş alınacak ve yol haritası hazırlanacak.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 2/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 00:23 - 2/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

MEB, akademik, bilimsel bilgi üreten üniversitelerle kamu politikalarını yapanlar ve uygulayıcılar arasındaki kopukluğun giderilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda bakanlık ile üniversiteler arasında bir koordinasyon mekanizmasının kurulması önemli görülüyor. Bakanlık, eğitim fakültesi dekanlarından 3 konuda görüş isteyecek. Bunlardan birisi Anayasa Mahkemesi’nin kararının ardından bütün paydaşların görüşleri doğrultusunda revize edilen Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin taslak çalışma ile ilgili olacak. Taslakla farklı yasal düzenlemelerin tek kanunla bir araya getirilmesi hedefleniyor. Dekanların fikirleri taslak için yol haritası niteliğinde olacak.

TASLAK İÇİN GÖRÜŞ ALINACAK

İkinci olarak, yeni müfredat taslağına ilişkin görüş alışverişi yapılacak. Bu konuda açılan internet sitesi üzerinden alınan görüş ve önerilerin yanı sıra dekanların da değerlendirmesi dinlenecek. Görüş, öneri ve tavsiyelerin ardından müfredat taslağı şekillenecek. Üçüncü olarak ise, önümüzdeki yıl düzenlenmesi planlanan Milli Eğitim Şurası’nın taslak konu başlıkları konusunda dekanlardan görüş alınacak. Dijital vatandaşlık, kültürel mirasın teknolojik aktarımı, eğitimde yapay zeka, öğretmen ve yönetici yetiştirme ve mesleki gelişimde dönüşüm, yeni teknolojiler ve öğrenme ortamlarının dönüşümü, eğitimde yeşil dönüşüm ve teknolojik sürdürülebilirlik, teknoloji kullanımı ve etik, eğitim teknolojilerinde erişilebilirlik ve kapsayıcılık gibi başlıklarda istişareler yapılacak. Bu kapsamda yapılacak toplantılar gelenekselleştirilecek.


MEB'in yeni müfredatını değerlendiren Maarif Platformu'ndan 22 maddelik öneri

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), geçtiğimiz günlerde “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli”ni (TYMM) duyurdu. Taslağı kamuoyuna açılan eğitim modeline ilişkin Maarif Platformu da değerlendirmelerde bulundu. Platform Başkanı Prof. Dr. Osman Çakmak ile birçok öğretim görevlisinin katkısıyla hazırlanan değerlendirme raporunda, yeni müfredata ilişkin 22 madde halinde MEB'e bazı önerilerde bulunuldu. MEB'in hazırladığı taslak geneli itibariyle başarılı bulunarak “Yetkin ve Erdemli Birey” sloganıyla kaleme alınan öğretim programları perspektifinde, evrensel bilim kadar milli ve yerli içeriğe de yer verilmeye çalışıldığına da dikkat çekildi. Geliştirilen yeni müfredatta, “bilgiyi aktarma” tabanlı mevcut yöntemlere; müzakere, akl-etme, eleştiri, deneme-yanılma, yaparak-yaşayarak öğrenme gibi, bilgiyi kullanım esaslı yeni nesil teknoloji tabanlı yöntemlere yer verilmesi gerektiği ve bu noktada Nizamü’l-Mülk, İbni Haldun, Gazali, Ahmet Yesevi, Geylani ve Bediüzzaman’ın insan, bilgi ve toplum tasavvurları, yeni eğitim modelleri için yol gösterici olabileceği vurgulandı.


#Eğitim
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#Müfredat
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