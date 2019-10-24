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EĞİTİM

Muğla Erken STEM’e bir ödül de Avrupa’dan

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan ve MEB tarafından düzenlenen STEM kategorisinde Türkiye 1.’si olan Erkenstem ile 21.yy yaşam becerileri projesi, Uluslararası E-Twinning 2019 Avrupa Ödülü’ne layık görüldü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Bahçeşehir Üniversitesi ve Uğur Okulları işbirliği ile proje kapsamında 13 ilçeden seçilen anasınıfı ve ilkokul öğretmenlerinden oluşan toplam 118 öğretmene Fethiye’de Mentora Dil okulları STEM Vadisinde STEM eğitimi verildi. Bahçeşehir Üniversitesi, Bahçeşehir Koleji ve Uğur Okullarından STEM sorumlularının katılım ve destekleriyle 16 hafta süresince öğretmenler, uygulamalı STEM atölye eğitimi aldı. STEM eğitimi alan öğretmenler, 13 İlçede proje yaygınlaştırma eğitimleri kapsamında anasınıfı ve ilkokullardan toplam 1171 öğretmene STEM eğitim verdiler.

İLERİ DÜZEY STEM EĞİTİMİ

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından “Temel STEM” ve “İleri seviye STEM” hizmetiçi eğitimi kapsamında 40 öğretmene bilimsel sorgulama ve STEM teorik uygulamalı eğitimi, bilgisayarsız kodlama ve robotik kodlama eğitimi verildi. GEKA Teknik Destek Programı desteği alan “Erken STEM ile 21. Yüzyıl Yaşam Becerileri öğretmen eğitimi’’ projesi ile 50 öğretmeni STEM eğitici eğitimi sertifikası aldı ve Muğla STEM ekibi kuruldu. Bu sayede Muğla, STEM’de öğretmen eğitim merkezi oldu.

E-TWİNNİNG ÖDÜLÜ

  • Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü “Muğla ErkenSTEM Projesi” e-Twinning kategorisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye birinciliği ödülüne layık görüldü ve uluslararası yarışmalara katılmaya hak kazandı. Avrupa Uluslararası e-Twinning yarışmalarında sergilenen proje Uluslararası E-Twinning 2019 Avrupa Ödülü’ne layık görüldü.

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