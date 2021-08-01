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MUĞLA

Muğla Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı

Muğla Milas'ın Beyciler Mahallesi’nde başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Bodrum'a kadar yayıldı. Hızla ilerleyen alevler nedeniyle Bodrum’un Mazı Mahallesi tahliye edildi. Mumcular-Mazı yolu trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar sahile doğru indirildi. Tahliye işlemi teknelerle gerçekleştiriliyor.

Haber Merkezi İHA
Muğla Milas’ta başlayan yangın Bodrum’a sıçradı
Muğla

Muğla Milas’ın Beyciler Mahallesi’nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına, orman ve itfaiyenin çok sayıda aracı ile müdahale ediyor.

EVLER BOŞALTILIYOR

Yangın yerleşim yerlerine ulaşınca bazı evler alevlerin arasında kaldı. Milas’ta başlayan yangın, Bodrum’un Gökpınar Mahallesi’ne sıçrayınca mahalledeki evler tahliye edildi.

TEKNELERLE TAHLİYE

Hızla ilerleyen alevler, Bodrum’un Mazı Mahallesi’ne ulaşınca Mazı Mahallesi tahliye edildi. Mumcular - Mazı yolu trafiğe kapatıldı. Mahallenin sahile doğru indirildiği ve tahliye işleminin teknelerle yapılacağı öğrenildi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras da yaptığı açıklamada “Yukarı Mazı’da vatandaşlarımızı tahliye ediyoruz. Aşağı Mazı Köyü’ne gönderiyoruz, sahile gönderiyoruz. Alevler Yukarı Mazı köyüne doğru yaklaşıyor. Biraz daha doğuda Gökbel köyüne doğru da yaklaşıyor. Herkesin çok dikkatli olması lazım.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Evlerini tahliye etmek istemeyen vatandaşlarımız var. Onlar evlerinden hemen çıksınlar. Biz duman sebebiyle nefes almakta zorlanıyoruz, onun için bir an önce evlerini boşaltsınlar. Daha sonra her şey normale dönünce inşallah yine geri geleceğiz. Şu anda herkes alevlerle müdahale ediyor. Allah yardımcımız olsun" dedi.

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