Muğla'da bir deprem daha: Bu kez merkez üssü Marmaris

Muğla'da bir deprem daha meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından Muğlalılar yeni güne de depremle uyandı. Marmaris ilçesindeki depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.
Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Dün akşam da Menteşe'de deprem meydana gelmişti
Menteşe ilçesinde de akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem olmuştu.
Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer kullanmıştı.