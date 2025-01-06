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Muğla'da bir deprem daha: Bu kez merkez üssü Marmaris

Muğla'da bir deprem daha: Bu kez merkez üssü Marmaris

07:196/01/2025, Pazartesi
G: 6/01/2025, Pazartesi
AA
Yeni Şafak
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Marmaris'te deprem meydana geldi.
Marmaris'te deprem meydana geldi.

Muğla'da bir deprem daha meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan depremin ardından Muğlalılar yeni güne de depremle uyandı. Marmaris ilçesindeki depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre,
saat 04.30'da merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Dün akşam da Menteşe'de deprem meydana gelmişti

Menteşe ilçesinde de akşam saatlerinde 4 büyüklüğünde deprem olmuştu.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AFAD Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 20.43'te Menteşe ilçemizde 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem kaynaklı ilimizde herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerine yer kullanmıştı.

#Muğla
#Deprem
#Marmaris

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