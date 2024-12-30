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Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Semih Bozkuş
23:4130/12/2024, Pazartesi
G: 31/12/2024, Salı
Yeni Şafak
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Sivas'taki depremin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.
Sivas'taki depremin ardından herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Sivas'ın Ulaş ilçesinde saat 23.30'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin bilgilendirmede bulunan AFAD, sarsıntının yerin 8.41 kilometre derinliğinde meydana geldiğini aktardı. Sivas Valiliği, AFAD ve diğer ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Sivas'ta merkez üssü Ulaş ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İlk tespitlere göre her hangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Çevre illerde de hissedilen depreme ilişkin detayları Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) paylaştı.

Kısa süreli paniğe neden olan depremin yerin 8.41 kilometre derinliğinde meydana geldiği aktarıldı.


Saha taraması başladı

4.4 büyüklüğündeki depreme ilişkin Sivas Valiliği açıklamada bulundu.

Valiliğin X hesabında yapılan paylaşımda AFAD ve diğer ilgili kurumlarca saha tarama çalışmalarına başlandığı belirtildi.




#Deprem
#Sivas
#Ulaş

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