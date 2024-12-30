Antalya'da yeni güne depremle uyandı

AFAD Antalya'nın Kumluca ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı
Antalya’nın Kumluca ilçesinde saat 05.25’te 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 05.25'te merkez üssü Antalya'nın Kumluca ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
"Deprem uykumuzdan uyandırdı"
"Deprem uykumuzdan uyandırdı"
Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli panik yaşanmasına neden oldu. Depremi yaşayan bazı vatandaşlar sosyal medyada
"Deprem uykumuzdan uyandırdı"
yorumunu yaptı.
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