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Muğla'da trafik kazası: Araç direğe çarpıp havada asılı kaldı

Muğla'da trafik kazası: Araç direğe çarpıp havada asılı kaldı

16:3430/05/2025, Cuma
IHA
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Çarpmanın etkisi ile araç direkte asılı halde kaldı.
Çarpmanın etkisi ile araç direkte asılı halde kaldı.

Muğla-Aydın Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında araç trafik ışığının bulunduğu direği devirerek havada asılı kaldı.

Menteşe istikametinden Yatağan'a doğru hareket halinde olan 34 KEC 894 plakalı ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek trafik ışık levhasının bulunduğu direğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç direkte asılı halde kaldı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç içerisinde bulunan bir yaralıyı kurtarmak için itfaiye ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.




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