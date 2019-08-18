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İZMİR MUĞLA

İzmir ve Muğla'da orman yangınları

Muğla'da ve İzmir'de 4 ayrı orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesi ile İzmir'in Urla, Bornova ve Karabağlar ilçelerinde çıkan orman yangınına helikopter, arazöz, su tankeri, dozerlerle müdahale ediliyor.

Haber Merkezi IHA DHA
Milas'ta çıkan orman yangını
Milas'ta çıkan orman yangını
Milas'ta çıkan orman yangını
Milas'ta çıkan orman yangını
Milas'ta çıkan orman yangını
Milas'ta çıkan orman yangını

İzmir ve Muğla'da çıkan 4 ayrı orman yangınına ekipler müdahale etmeye çalışıyor.

Muğla Milas'ta yangın

Muğla'nın Milas ilçesi Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre orman bölge müdürlükleri bünyesindeki 9 helikopter, 27 arazöz, 12 su tankeri, 3 dozer ve yaklaşık 160 orman işçisiyle müdahale ediliyor.

AA
Milas'ta çıkan orman yangını

Sarp bölgede etkili olduğu için karadan müdahalede güçlük çekilen alevlerin yayılması kısmen durduruldu.

Akgedik Barajı'nın yangın bölgesine yakın olması, helikopterlerle alevlere daha etkin müdahale edilmesini kolaylaştırıyor.

Yangın bölgesine yakın yerleşim yeri bulunmadığı öğrenildi.

Muğla Orman Bölge Müdür Vekili Enver Demirci, yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun çaba gösterdiğini söyledi.

AA
Milas'ta çıkan orman yangını

Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın söndürme çalışmalarını olumsuz etkilediğine dikkati çeken Demirci, "Yangın kanyonun içinde devam ediyor. Alevlerin kanyonun dışına çıkmaması için ekiplerimiz canla başla çalışıyor." dedi.

Urla'da orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve 14 arazözle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Yağcılar ile Demircili mahalleleri arasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle Demircili Mahallesi yönüne ilerledi.

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DHA
Urla'da çıkan orman yangını

DHA

Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri ve 14 arazözle müdahale ediliyor. Yangını söndürmek üzere çevre illerden takviye ekiplerin istendiği öğrenildi.

Urla Kaymakamı Önder Can, yaptığı açıklamada, yangın nedeniyle yoğun duman altında kalan Demircili Mahallesi'nde tahliye çalışması başlatıldığını bildirdi.

İzmir Karabağlar'da orman yangını

İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan orman yangınına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar Tırazlı Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangına 4 helikopter ve 15 arazözle müdahale ediliyor. Rüzgar nedeniyle alevlerin yayılma ihtimalinin bulunduğu, ekip sayısının artırılacağı öğrenildi.

AA
Karabağlar'da çıkan orman yangını

Söndürme çalışmaları devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tırazlı Mahallesi'ndeki ekiplerin söndürme çalışmalarını helikopterle havadan denetledi.

İzmir Bornova'da orman yangını

İzmir Bornova ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 3 helikopter ve 5 arazözün söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

DHA
Bornova'da çıkan orman yangını

Bugün saat 12.30 sıralarında, Sabuncubeli Mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 5 arazöz ve çok sayıda orman personeli sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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