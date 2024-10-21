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Muğla'daki orman yangını 55 saat sonra kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor

Muğla'daki orman yangını 55 saat sonra kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor

10:5821/10/2024, Pazartesi
DHA
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Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı.
Menteşe'deki orman yangını kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde 55 saat süren müdahale sonrası orman yangını kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Menteşe çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesiyle 4'üncü gününde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kontrol altına alındı.

55 saatlik müdahale

Menteşe ilçesi Turnalı mevkisindeki ormanda 18 Ekim'de saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin de destek verdiği söndürme çalışmalarına 313 personel katıldı, 130 müdahale aracı, 45 arazöz, 12 su tankeri, 13 iş makinesi, 16 helikopter ve 8 uçak ile müdahale edildi.


İlk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığı belirlenen yangın, dün saat 13.30'da itibariyle kısmen kontrol altına alındı.

Havanın kararmasıyla ara verilen uçak ve helikopterlerle müdahaleye bugün, günün ilk ışıklarıyla yeniden başlandı. Ekiplerin çalışması sürerken, Sahil Güvenlik unsurları da aldıkları tedbirlerle hava araçlarının daha güvenli alanlardan su almasını sağlıyor.




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#orman yangını
#Menteşe

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