Muğla'daki orman yangını 55 saat sonra kontrol altında: Soğutma çalışmaları sürüyor

Muğla'da dün gece Dalaman ve Ortaca'da başlayıp devam eden yangınlarla mücadele devam ederken sabaha karşı bir yangın da Gökova'da başladı. Yangını incelemek için bölgeye gelen Muğla Valisi İdris Akbıyık, "Şu ana kadar 2 hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik. Her türlü tedbiri almaya çalışıyoruz. Taşbaşı Mahallesi'nde diğer haneleri de tahliye edebiliriz. Yangının durumuna göre hareket edeceğiz" dedi.