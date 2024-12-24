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Muğla'yı sağanak vurdu: Trafik ekipleri vatandaşın yardımına koştu

Muğla'yı sağanak vurdu: Trafik ekipleri vatandaşın yardımına koştu

13:3224/12/2024, Salı
IHA
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Muğla'da kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu.
Muğla'da kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu.

Muğla’nın Milas ilçesinde sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Şiddetli yağış nedeniyle yollar göle dönerken bazı mahallelerde de su baskınları yaşandı, araç sürücüleri trafikte zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin müdahalesinin yetersiz kaldığı ilçede, trafik ekipleri yardım etti.

Milas'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi.


Sabahın erken saatlerinde ve sonrasında trafiğe çıkan araç sürücüleri yollarda zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin müdahalesinin yetersiz kaldığı ilçede, yağış sonrası vatandaşların yardımına trafik ekipleri koştu.

Vatandaşların yollarda güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için önlemlerini alan ekipler, aynı zamanda yollarda tıkanan su giderlerini açtı, kimi zaman ise trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere yardım etti. Trafik ekiplerinin bu örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.

Milas ilçe merkezi, Halilbey Bulvarı, Şeftali İrimi Sokak, Beçin Mahallesi 9 Eylül Caddesi, Ahmet Gazi Öğrenci Yurdu’nun bulunduğu bölge, 19 Mayıs Bulvarı ve Ücyol Akıllı Kavşak gibi birçok bölge su baskınlarından olumsuz etkilendi.





#Muğla
#Milas
#sağanak

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