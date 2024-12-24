Muğla'yı sağanak vurdu: Trafik ekipleri vatandaşın yardımına koştu

Vatandaşların yollarda güvenli bir şekilde ilerleyebilmesi için önlemlerini alan ekipler, aynı zamanda yollarda tıkanan su giderlerini açtı, kimi zaman ise trafikte ilerlemekte zorlanan sürücülere yardım etti. Trafik ekiplerinin bu örnek davranışı ise vatandaşlar tarafından takdir topladı.