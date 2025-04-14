Muhafaza ormanları nefes olacak

Kaybolan karbon yutaklarının yerine yenilerinin konulabilmesi için muhafaza ormanları geliyor. Bu özel ormanlar; yağmur suyunu tutma, aşırı sıcakları hafifletme, erozyon ve toprak kaymasını önleme gibi özellikleriyle küresel iklim değişikliğine karşı doğal bir kalkan görevi üstlenecek. Tahrip edilmiş, yangın görmüş ya da ormansızlık nedeniyle arazi kaymalarına açık hale gelen bölgelerde oluşturulacak bu ormanlar hem iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak hem de doğal dengeyi koruyacak. Meclis’te görüşmeleri süren İklim Kanunu teklifiyle, çölleşme ve erozyon riski taşıyan alanların yanı sıra yangın nedeniyle zarar görmüş bölgelerde de ağaçlandırma faaliyetlerine hız verilecek. Bu kapsamda oluşturulacak muhafaza ormanlarında, uzun ömürlü ve yüksek karbon tutma kapasitesine sahip köknar, meşe ve çam gibi ağaç türleri tercih edilecek.





TOPRAK KAYBI ÖNLENECEK

Teklif kapsamında, orman, tarım, mera ve sulak alanlarda iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik strateji ve eylem planları hazırlanacak. Su kaynaklarının etkin yönetimi sağlanacak, denizel ve karasal koruma alanlarının sayısı ve niteliği artırılacak. Kuraklık, erozyon ve arazi tahribatının önlenmesi için ulusal düzeyde rehabilitasyon çalışmaları plan ve program çerçevesinde daha etkin bir şekilde yürütülecek. Kamu kurumlarına, su kaynaklarının korunması ve verimli kullanılması konularında su yönetimi yükümlülüğü verilecek.





SIFIR KARBON İÇİN GEREKLİ

İklim değişikliğinin yol açtığı su taşkınları, kuraklık ve su kıtlığı gibi doğal afetlerin etkisi azaltılacak. Çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla, orman dışı alanlarda oluşturulan karbon yutakları sürdürülebilir bir şekilde yönetilecek. Bu çalışmalar, Türkiye’nin “net sıfır emisyon” hedefine ulaşması için yapılacak.





Havayı ve suyu temizliyor

Tahrip edilmiş veya yangın görmüş ormanlarla ormansızlık yüzünden arazi kayması ve yağmurlarla yıkanma tehlikesine maruz olan yerlerdeki ağaçlandırma ve yeşil ötürü çalışmalarına muhafaza ormanları deniyor. Muhafaza ormanları, toprağın rüzgar, su ve yer hareketleriyle taşınmasını önleyerek heyelan, çığ ve kumul hareketlerini engelliyor. Aynı zamanda havayı ve suyu temizleyerek insanların bedensel ve ruhsal açıdan dinlenmesine de katkı sunuyor. Aşırı sıcaklıkları hafifletme, rüzgar, fırtına, kar ve don zararlarını azaltma fonksiyonu, yağışları tutma, su kaynaklarını besleme, akarsu debilerini düzenli hale getirme ve kaliteli su üretimini arttırma fonksiyonu ile de öne çıkıyor.



